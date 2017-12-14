Соглашение заключат на 13 лет.

14 декабря 2017 года Тюменская областная дума сразу в двух чтениях приняла закон об участии региона в концессионном соглашении по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюмени.

Двумя неделями ранее вступление в концессию рекомендовали участники публичных слушаний, на которых присутствовали как рядовые горожане так и представители власти, общественных организаций и профессиональных сообществ.

Новый закон определяет условия концессионного соглашения. Оно будет заключено на срок до 30 ноября 2031 года, при этом предельные расходы концессионера превысят 22 миллиарда рублей, без учета НДС в ценах 2017 года. Стоимость работ будет определяться по результатам проверки достоверности сметной стоимости. Кроме того, документ предусматривает права и обязанности Тюменской области в качестве самостоятельной стороны в концессионном соглашении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин отметил, что главные задачи модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения Тюмени связаны с переходом на подземные источники водоснабжения и созданием единой общесплавной канализации. На сегодня порядка 60% воды поступает в систему из реки Тура. Объединение хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций снизит издержки на техприсоединение новых потребителей и дальнейшую эксплуатацию системы.