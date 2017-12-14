×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Качканарский ГОК отгрузил 200-миллионную тонну окатышейСегодня в 16:53

  • Текст

Ее получателем стал НТМК.

14 декабря Качканарский горно-обогатительный комбинат (входит в холдинг ЕВРАЗ) произвел 200-миллионную тонну окатышей. В торжествах, посвященных этому событию, приняли участие передовики производства, ветераны и руководители предприятия. Лидерам производственного соревнования - технологической смене №2 под руководством старшего мастера Олега Баринова - были вручены почетные грамоты. Благодарственные письма получили 15 сотрудников предприятия.

"Юбилейная" тонна отправлена на ЕВРАЗ НТМК, использующий окатыши для выплавки чугуна в доменных печах.

"Продукция ЕВРАЗ Качканарского ГОКа сегодня полностью удовлетворяет требованиям металлургов. Благодаря программам по улучшению качества фабрика окускования производит только окатыши высшего класса, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках", – отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, ежегодно обжиговые машины КГОКа производят порядка 6 миллионов тонн высококачественного доменного сырья с содержанием железа свыше 60%. Постоянная работа по улучшению основных качественных характеристик продукции позволила увеличить показатель механической прочности.

Производство окатышей на КГОКе началось в 1970 году. Первая партия весила всего 5 тонн. На проектную мощность в 2,8 миллиона тонн окатышей в год предприятие вышло спустя 4 года. В 2009-м, в год 50-летия комбината, была отгружена 150-миллионная тонна окатышей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Южноуральский тренд на вырост

Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×