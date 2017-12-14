Ее получателем стал НТМК.

14 декабря Качканарский горно-обогатительный комбинат (входит в холдинг ЕВРАЗ) произвел 200-миллионную тонну окатышей. В торжествах, посвященных этому событию, приняли участие передовики производства, ветераны и руководители предприятия. Лидерам производственного соревнования - технологической смене №2 под руководством старшего мастера Олега Баринова - были вручены почетные грамоты. Благодарственные письма получили 15 сотрудников предприятия.

"Юбилейная" тонна отправлена на ЕВРАЗ НТМК, использующий окатыши для выплавки чугуна в доменных печах.

"Продукция ЕВРАЗ Качканарского ГОКа сегодня полностью удовлетворяет требованиям металлургов. Благодаря программам по улучшению качества фабрика окускования производит только окатыши высшего класса, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках", – отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, ежегодно обжиговые машины КГОКа производят порядка 6 миллионов тонн высококачественного доменного сырья с содержанием железа свыше 60%. Постоянная работа по улучшению основных качественных характеристик продукции позволила увеличить показатель механической прочности.

Производство окатышей на КГОКе началось в 1970 году. Первая партия весила всего 5 тонн. На проектную мощность в 2,8 миллиона тонн окатышей в год предприятие вышло спустя 4 года. В 2009-м, в год 50-летия комбината, была отгружена 150-миллионная тонна окатышей.