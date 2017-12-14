В долевом строительстве региона.

Свыше 60 жилищных объектов Свердловской области, строящихся с привлечением средств дольщиков, реализуются с нарушением сроков, а 22 объекта находятся на пристальном контроле областного департамента государственного жилищного и строительного надзора. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 14 декабря на заседании Общественного совета при департаменте.

По словам начальника отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента ГЖСН Ирины Медведевских, в общей сложности в регионе сегодня реализуется 279 "долевых" строительных проектов. Примерно 30% из них связаны со строительством объектов высотой ниже трех этажей, а 24% возводится на деньги пайщиков.

"Из-за моратория на плановые проверки строительных организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу, количество таких проверок сегодня резко сократилось", — посетовала чиновница. По этом причине департамент все чаще вынужден проверять застройщиков либо по жалобам от дольщиков, либо на основании так называемого "бесконтактного контроля", связанного с мониторингом и анализом отчетности, предоставляемой строительными компаниями.

В 2017 году департамент организовал 107 плановых и 105 внеплановых проверок строительных компаний, в том числе 55 — на предмет проверки целевого использования денежных средств дольщиков. В ходе проверочных мероприятий было выявлено порядка 400 различных нарушений, 300 из которых на данный момент устранены.

Кроме того, на адрес департамента в 2017 году поступило 450 обращений от граждан, связанных с нарушениями в процессе долевого строительства. В основном это просьбы заявить в суд требование о неустойке за просрочку застройщиком обязательств по передаче построенных помещений и претензии к качеству выполненных работ.

"К сожалению, за нецелевое использование средств дольщиков в законе не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности, — заметила Ирина Медведевских. — Поэтому основная наша задача при выявлении таких нарушений — уведомить правоохранительные органы и проследить, насколько ответственно там рассмотрены наши заявления".

В частности, департамент направил в прокуратуру информации подобного рода в отношении компаний "БЗСК-Инвест", "Уралэнергостройкомплекс", ЖСК "На Постовского", ЖСК "Народный" и "Лоджик Девелопмент" (г. Арамиль).

Подводя итоги, директор департамента Алексей Россолов предложил коллегам вынести тему нарушений при долевом строительстве на одно из ближайших заседаний Совета, пригласив на него самих дольщиков. Предварительно решено провести это заседание в феврале 2018 года.