И "мертвые" ТСЖ.

Из 581 управляющей компании, работающей в Свердловской области в соответствии с лицензиями, лишь 451 организация имеет в обслуживании жилые дома. Об этом было сказано 14 декабря на заседании Общественного совета при областном департаменте государственного жилищного и строительного надзора, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению главы ведомства Алексея Россолова, большое количество "номинальных" УК говорит о том, что в сфере ЖКХ сохраняется порочная практика выдачи лицензий "про запас". Поправки в Жилищный Кодекс, которые в данный момент обсуждаются в Госдуме РФ, предполагают в числе дисциплинарных мер отъем лицензии у компаний-"пустышек". Однако сам законопроект о внесении изменений в ЖК РФ до сих пор не принят.

Ситуация с капремонтом многоквартирных домов по сравнению с предыдущим годом значительно улучшилась, считает директор департамента ГСЖН. Особенно это проявляется в контроле за качеством работы подрядчиков.

"Больше всего граждан волнуют недоделки по окончании ремонта, — сообщил Россолов. — Но если раньше региональный оператор часто "бодался" с нами, считая, что он тут не при чем, то сегодня Фонд вместе с нами "нагибает" нерадивых подрядчиков и заставляет приводить их свою работу в соответствие с нормативами".

Тронулся лед и в сфере размещения информации об управляющих компаниях региона в системе ГИС ЖКХ. По данным департамента, сегодня все управляющие компании зарегистрированы на этом ресурсе. Сложнее обстоит дело с регистрацией ТСЖ, среди которых обнаружено много "мертвых" организаций.

В общей сложности органы госстройжилнадзора организовали в 2017 году 3 800 проверок по всем направлениям, включая вопросы капремонта МКД, строительства жилья и работы управляющих компаний. Выписанные нарушителям штрафы в сумме составили 62 миллиона рублей, из которых, по словам Алексея Россолова,49 миллионов уже поступили в бюджет Екатеринбурга.

Это не первое заседание Общественного совета, на котором обсуждается грядущая реформа Жилищного Кодекса. Поправки в Кодекс предполагают коренную трансформацию взаимоотношений между управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуги собственниками жилья.

В частности, в закон вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать с максимальной жесткостью. А управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации.

Кроме того, расширяются права собраний собственников. Например, они будут решать, заключать или не заключать с поставщиками услуг так называемый "прямой" договор, исключающий посредничество управляющей компании.

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