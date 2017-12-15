Причина аварии выясняется.

Пять домов на улице Софьи Перовской с вечера 14 декабря сидят без холодной воды из-за аварии на водоводе. Ремонтники пообещали жильцам, что перебои с водой могут продлиться около двух суток, сообщили "Уралинформбюро" жильцы одного из пострадавших домов.

"Примерно в 16 часов просто отключили холодную воду. И никаких известий, когда включат и включат ли вообще. Информацию на подъезд повесили примерно в 23.30 о том, что воды не будет двое суток. В ближайших магазинах вода закончилась к 22 часам", — пожаловались они в беседе с корреспондентом агентства.

В пресс-службе МУП "Водоканал" также пока не знают, когда завершатся ремонтные работы.

"Там произошло повреждение, вызвавшее утечку воды из трубопровода, — рассказали коммунальщики. — Но что это за повреждение, пока не ясно. Чтобы это выяснить, пришлось отключать водоснабжение".

Что касается пассажа про двое суток — это, как выяснилось, стандартный предельный срок, рекомендованный для зимнего времени. Не исключено, что ремонтники справятся раньше, но это зависит от характера повреждения.

"Если это перелом трубы или свищ, ремонт займет не очень много времени. Но если трещина, придется заменять весь участок трубы, и работы могут затянуться. Поэтому мы, чтобы не обманывать ожидания жильцов, пока не называем сроки", — пояснили они.

Подвоз воды в цистернах к пострадавшим домам уже начался. Но пока четкого расписания движения машины не составлено. Как сообщили сотрудники "Водоканала", водитель, закончив выдачу воды, сообщает о своем дальнейшем маршруте в управляющую компанию, в которой жильцы и могут получить всю необходимую информацию.