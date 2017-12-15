По объемам продаж.

В Екатеринбурге на 10% в сравнении с декабрем 2016 года снизились объемы сданного в строй жилья. Об этом сообщил в ходе Рождественского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Но интерес покупателей к новому жилью растет. По данным УПН, сегодня на рынок выставлено 18 000 квартир в "первичке", что на 7% выше уровня декабря 2016 года. Доля квартир комфорт-класса в этом сегменте также выросла до 39,1%, однако жилье эконом-класса по-прежнему составляет львиную долю (59%) в структуре предложения.

Объемы продаж также медленно, но верно возвращаются к докризисным показателям. Так, на вторичном рынке за 10 месяцев 2017 года продано 24 тысяч квартир, на первичном — 16 тысяч. Таким образом, продажи "первички" и "вторички" достигли соответственно уровня 2012 и 2014 годов.

В ТОПе популярности у покупателей — однокомнатные квартиры и студии: они составляют 53% от всей структуры предложения на первичном рынке. Однако, по данным УПН, интерес к студиям у екатеринбуржцев в последние годы начал ослабевать.

География строящегося жилья за минувший год также претерпела изменения. Если в декабре 2016 года в структуре новостроек превалировали окраинные районы Екатеринбурга (62%), то сегодня, по словам Михаила Хорькова, рынок потихоньку возвращается в сложившиеся районы — то есть в центр. Доля нового строительства в центральных районах города за минувшие 12 месяцев выросла с 38 до 44%.

При этом цены в первичном секторе практически не изменились за указанный период, а по вторичному жилью, наоборот, упали на 1%. Исключением можно считать районы города, где идет активное жилищное строительство, а вторичный фонд невелик: Втузгородок, Широкая Речка, Заречный, Вокзальный и Парковый микрорайоны. На этих территориях "вторичка" подорожала с начала 2017 года от 1 до 3,5%. Кроме того, в ряде районов Екатеринбурга (например, в Солнечном и Академическом) в сентябре 2017 года был отмечен небольшой рост цен на жилье в новостройках.

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