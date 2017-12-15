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Жучок лишил россиян цейлонского чаяСегодня в 12:30

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На неопределенный срок.

С 18 декабря 2017 года Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз растительной продукции, в том числе чая, со Шри-Ланки.

Поводом для этого послужил капровый жук (Trogoderma granarium Ev.), обнаруженный в партии цейлонского чая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Насекомое является одним из самых опасных в мире вредителей запасов. Капровый жук повреждает зерна колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, а также практически любые семена. Его личинки могут разноситься с тарой, одеждой, транспортными средствами и на шерсти грызунов.

Потери от появления вредителя в России могут составить десятки миллиардов рублей. Затраты на ликвидацию двух очагов капрового жука в Ставропольском крае в 1987-89 годах, по данным Росгоскарантина, составили 416,4 миллиона рублей в текущих ценах.

По мнению экспертов, на сегодня цейлонский чай занимает почти четверть российского рынка. При его отсутствии нишу быстро займут другие страны, производящий чай.

Стоит отметить, что 15 декабря отмечается День чая. Свои знания об этом напитке можно проверить с помощью теста "Уралинформбюро".

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