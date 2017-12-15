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Минприроды России наградило ММКСегодня в 12:37

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За активную экологическую политику.

Магнитогорский металлургический комбинат получил дипломом Министерства природных ресурсов и экологии России за активную природоохранную деятельность. Высоко были оценены масштабные экологические проекты, завершенные предприятием в 2017 году, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Церемония вручения наград прошла 12 декабря в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации "Активная экологическая политика компании в Год экологии" из рук главы Росприроднадзора Артема Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.

В Год экологии ММК успешно завершил три больших проекта по снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. В марте закончилась семилетняя реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей. Валовые выбросы в атмосферу за время реализации проекта сократились на 24,7 тысячи тонн

В июле завершена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе - выбросы пыли снизились на 1,8 тысячи тонн в год. Общим объем вложений составил 1,9 миллиарда рублей.

В том же месяце были построены системы аспирации литейных дворов доменной печи №10 стоимостью 493 миллионов рублей. Это позволило сократить выбросы пыли на 190 тонн в год.

В целом за 2017 год ПАО "ММК" провело 31 мероприятие по охране воздуха, 16 - по охране водных объектов. На спецустановках было переработано 11,2 миллиона тонн металлургических шлаков. В рамках кампании по озеленению Магнитогорска совместно в горадминистрацией высажено более 5 000 деревьев и 20 000 кустарников. Рекультивировано более 20 тысяч квадратных метров нарушенных земель.

"С 2007 по 2017 годы инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили порядка 20 миллиардов рублей, в том числе в 2017 году – более 4 миллиардов рублей, что является максимальным уровнем за последние годы", – подытожил Григорий Щуров на заседании Федерального экологического совета при Минприроды.

В настоящий момент ММК осуществляет стратегическую инициативу "Чистый город", которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска. За это время на реализацию экологической политики будет направлено более 35 миллиардов рублей.

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