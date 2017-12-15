АО "Транснефть - Сибирь" повысило надежность производственных объектовСегодня в 14:24
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ЛПДС "Торгили".
В АО "Транснефть - Сибирь" завершен комплекс работ по повышению надежности производственных объектов линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН).
В рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества проведено техперевооружение резервуара для хранения нефти №8 номинальным объемом 20 000 кубометров с установкой понтона. В результате выбросы газовоздушной смеси в атмосферу сократятся на 85-99%. По результатам технической диагностики резервуаре были заменены участки днища, кровли и стенки, установлена новая система пожаротушения.
В целом резервуарный парк ЛПДС "Торгили" состоит из 11 емкостей суммарным объемом 220 000 кубометров. В настоящее время из работы выведены РВС №3 (для проведения полной технической диагностики) и РВС №9. Последний, по итогам диагностики, в феврале 2018 года ждет техническое перевооружение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь".
Также в 2017 году проведена замена двух электродвигателей на подпорных агрегатах НПС "Торгили-2". Завершена диагностика технологических нефтепроводов станции, по результатам которой заменено 200 метров напорного коллектора.
Проводятся работы по повышению отказоустойчивости схем электропитания автоматизированных систем управления технологическим процессом ЛПДС "Торгили". Подключить системы планируется до конца декабря.
Завершена реконструкция автогаража и складских помещений, административно-бытового корпуса. Полностью обновлено асфальтированное покрытие на территории станции.
На линейной части магистральных нефтепроводов доведен до норматива береговой узел линейных задвижек "Борки", в том числе обустроено обвалование и щебенение территории, выполнена покраска оборудования, смонтировано два молниеприемника.
Проведенные работы повысили надежность объектов ЛПДС "Торгили" Тюменского УМН, в том числе обеспечили бесперебойную транспортировку нефти, экологическую безопасность и энергоэффективность производственных процессов.
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