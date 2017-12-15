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Пайщики застройщика "Бухты Квинс" пришли в суд за квартирамиСегодня в 15:02

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В ЖСК "Соловьи".

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск ЖСК "Соловьи" о признании недействительными допсоглашений, заключенных председателем правления ЖСК Олегом Плотниковым с руководством компании "ДомБери" в сентябре 2015 года. Соответствующие материалы размещены на сайте инстанции, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о допсоглашениях к инвестиционному договору, согласно которому пайщики должны были доплатить застройщику в общей сложности 41 миллион рублей за квартиры в жилом комплексе "Соловьи", сданном в эксплуатацию в декабре 2016 года.

Следует напомнить, что строительство жилого комплекса стартовало на улице Республиканской (микрорайон Уралмаш) в 2008 году. Реализацией проекта занималась компания "ДомБери", известная по скандальной истории со строительством коттеджного поселка "Бухта Квинс".

Договоры горожане заключили в 2008 году и авансировали всю необходимую сумму. Однако в 2011 году проект был откорректирован: вместо изначально задуманной пятиэтажки застройщик решил возвести 16-этажный жилой комплекс на 356 квартир.

В 2012 году стройка встала из-за нехватки финансирования. Новый инвестор проекта, компания "Техстрой", взяла в САИЖК заем в размере 30 миллионов рублей на завершение строительства. А в сентябре 2015 года тогдашний председатель ЖСК "Соловьи" Олег Плотников подписал допсоглашение к договору с "ДомБери", согласно которому пайщикам надлежало внести дополнительно 41 миллион рублей, якобы в связи с удорожанием строительства.

Пайщики, отказавшиеся выполнить это требование, квартир в "Соловьях" не получили — поэтому решили добиваться справедливости через суд. В октябре 2017 года они подали соответствующий иск в областной Арбитраж. 13 декабря состоялось первое судебное заседание по иску. Суд удовлетворил ходатайство, согласно которому 55 пайщиков смогут участвовать в суде в качестве третьих лиц. Следующее заседание назначено на 1 февраля 2018 года.

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