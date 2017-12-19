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ФАС дала добро на индексацию тарифов РЖД18 декабря в 09:56

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На грузоперевозки.

Тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексируют на 3,9% в 2018 году. Такое решение приняло правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает "Уралинформбюро".

"Принятый в ходе заседания правления ФАС России документ предусматривает индексацию тарифов ОАО "РЖД" на 3,9% в 2018 году (ранее действовала индексация 4,0%)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

ФАС также обозначила предельно допустимый уровень повышения тарифов в 1,08. Раньше он составлял 1,10.

Ранее антимонопольщи оставили без изменений тарифы стоимость проезда в плацкарте, посчитав, что для поднятия цены у железнодорожников нет оснований.

Ранее по теме:
ФАС оставила тарифы на проезд в плацкарте без изменений

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