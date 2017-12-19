С эскроу-счетов.

Минстрой России решил "отлучить" застройщиков от денег дольщиков. Начиная с 1 июля 2019 года средства граждан, покупающих жилье на этапе строительства, будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах в банках, сообщают "Ведомости".

По данным издания, в разработке новой схемы участвуют, кроме Минстроя, Центробанк РФ и Агентство ипотечного жилищного кредитования. Ранее президент России Владимир Путин поручил этим ведомствам до 15 декабря 2018 года разработать меры для поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет других источников.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на ежегодно конференции РБК кратко анонсировал это новшество. По словам главы ведомства, использование эскроу-счетов закреплено в федеральном Законе о долевом строительстве. Именно из этих денег банки и будут кредитовать застройщиков, при этом ставки страхования договоров долевого участия в Фонде защиты дольщиков будут невысокими: примерно 1-3%.

Застройщикам будет запрещено принимать от граждан деньги за не построенные квартиры. Финансирование проектов будет вестись в рамках трехсторонних долевых договоров между покупателями, застройщиком и уполномоченным банком, имеющим право открывать эскроу-счета.

На этих счетах деньги дольщиков будут храниться до тех пор, пока не завершится строительство дома. В случае, если застройщик не сможет выполнить обязательства, покупатель будет иметь право забрать свои деньги со счета. На случай отзыва лицензии у банка будет предусмотрено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов.

Стоит отметить, что переход на новую схему долевого строительства задуман как первый этап замены "долевки" на модель проектного финансирования. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", эта модель предполагает получение застройщиком банковского кредита, с которого он потом будет выплачивать проценты.

По мнению экспертов, при этом затраты самого застройщика на возведение долевого жилья могут вырасти до 40% от общей стоимости проекта, а цены за квадратный метр на первичном рынке ожидает 30-процентный рост. Кроме того, неизбежное разорение мелких застройщиков может вызвать увеличение числа обманутых дольщиков. Такой прогноз, в частности, прозвучал входе прошедшего на прошлой неделе Рождественского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов.

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