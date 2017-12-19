Работников.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в очередной раз стало победителем регионального конкурса "Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников" среди предприятий, где трудятся более 5 000 человек.

Итоги состязания были подведены в Челябинске на заседании секретариата областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Основными критериями оценки колдоговоров были: оплата труда и социальные выплаты, занятость работников и развитие персонала, а также реализация социальных программ.

Традиционно в число победителей и призеров вошли предприятия Группы ММК. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей холдинга, ООО "Огнеупор" стало первым среди компании численностью от 1 000 до 2 000 работников. В группе предприятий, на которых заняты от 2 000 до 5 000 сотрудников, второе и третье места завоевали ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" и ООО "Механоремонтный комплекс".

Неизменно высокие места предприятий Группы ММК - следствие социально-ориентированной политики холдинга, а также принципов социального партнерства, заложенных в коллективных договорах, регулирующих взаимоотношения работников и администрации.

ПАО "ММК" видит в социальных проектах долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании. Большое внимание уделяется созданию здоровой обстановки как на самом комбинате, так и в Магнитогорске. Для этого реализуются программы по созданию благоприятных условий, касающиеся медицинского обслуживания, оздоровления и отдыха, формирования ЗОЖ, улучшения жилищных условий, социальной поддержки ветеранов, инвалидов комбината, материнства и многодетных семей.

За 2017 год Группа ММК направит на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов 2,25 миллиарда рублей - практически на 100 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Деятельность ММК в социальной сфере неоднократно высоко отмечалась на региональном и федеральном уровне. В июле 2016 года комбинат стал победителем XIII отраслевого конкурса ГМПР "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" в номинации "Социально-экономическая эффективность коллективного договора".