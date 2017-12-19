И развитии производства.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (дочернее предприятие НК "Роснефть") обновило вахтовый жилой комплекс на производственной базе. В ставшем современным и уютным общежитии еще завершается обустройство, но первые 30 жильцов уже по достоинству оценили созданный для них комфорт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Все в здании в целом и каждой комнате в отдельности продумано до мелочей. К услугам вахтовиков современная кухня, ванная комната, две душевые кабины и несколько раковин. В спальнях есть кровати, шкафы, телевизоры, микроволновки, холодильники и полотенца. Есть даже специальные светонепроницаемые занавески - в полярный день на улице слишком светло и достаточно сложно уснуть. Отопление в здании регулируется. Не надо жильцам думать и об уборке: порядок в комнатах ежедневно наводят горничные.

"Действительно, ребятам очень здесь нравится. В любом случае, они здесь проводят в году 150 дней. То есть это их второй дом, место, где они живут", - говорит начальник цеха по ремонту технологического оборудования АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Виктор Луконькин.

По его мнению, Роспан создает все условия как для удобного проживания сотрудников, так и для качественной работы. К примеру, цех по ремонту технологического оборудования оснащен по последнему слову техники. В 2018 году там появится еще более 20 единиц нового оборудования.

"Практически 20 дней назад запустили новый вертикальный опрессовочный стенд. Привезли еще горизонтальный стенд, но его еще только начали монтировать", - делится слесарь-ремонтник Вячеслав Дедук.

Секрет успешной производственной политики Роспана прост: чтобы показатели росли, необходимо вкладываться в развитие и заботиться о людях.