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MidUral Group модернизирует более тысячи рабочих мест18 декабря в 13:15

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В рамках крупного контракта с турками.

MidUral Group заключила с турецкой Yildirim долгосрочный экспортный контракт на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Это позволит российскому холдингу, несколько крупных предприятий которого расположены в Свердловской области, осуществить дополнительные инвестиции в производство и модернизировать более 1000 рабочих мест.

Планы работы холдинга глава региона Евгений Куйвашев и председатель правления MidUral Group, почетный консул Республики Конго в Екатеринбурге Сергей Гильварг обсудили в рамках традиционного новогоднего приема дипломатов.

"Накануне мы заключили контракт о поставках нашей уральской продукции с международной турецкой компанией Yildirim. Общая стоимость договора превышает 1 миллиард долларов. Это значит, что в Свердловскую область мы привлечем дополнительные инвестиции и модернизируем более 1000 рабочих мест здесь на производстве", - поделился С.Гильварг.

Е.Куйвашев отметил, что такое сотрудничество демонстрирует высокий потенциал международного партнерства и отражает современный грамотный подход руководства предприятия.

"Буквально на прошлой неделе мы обсуждали с послом Турции в России господином Дириозом перспективы двустороннего партнерства, которые открывает для региона активный диалог наших государств на высшем уровне. Сегодня товарооборот с Турецкой Республикой демонстрирует устойчивые тенденции к росту, и ваш контракт внесет не только достойную лепту в укрепление свердловско-турецкого сотрудничества, но и послужит отличной основой для совершенствования производственной базы предприятий и сохранения человеческого капитала. Правительство Свердловской области будет поддерживать подобные инициативы", - сказал глава региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, также С.Гильварг рассказал о расширении сотрудничества со странами Африки, которым он занимается как единственный официальный представитель этого континента в Екатеринбурге.

Е.Куйвашев предложил ему подключиться к заявочной кампании столицы Урала на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Стоит отметить, что товарооборот Свердловской области и Турции по итогам 9 месяцев 2017 года увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 137 миллионов долларов. Рост произошел за счет поставок черных металлов и изделий из них, а также увеличения импорта машиностроительной продукции, включая механическое и электрооборудование.

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