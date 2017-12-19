За 10 лет.

Итоговый вариант государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы передан на рассмотрение в Кремль. Ожидается, что президент России Владимир Путин подпишет документ до конца текущей недели, передает "Уралинформбюро".

Перевооружение армии и флота потребует порядка 19 триллионов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в администрации главы государства. Между МВД, ФСБ, СВР и Росгвардией разделят свыше 3 триллионов. Еще 1 триллион рублей военным "выпишут" на создание инфраструктуры для размещения техники и вооружений, заявляла ранее замминистра обороны по финансам Татьяна Шевцова.

По данным источника издания, новая госпрограмма отличается сбалансированностью - все виды и рода войск получат примерно равные суммы. В числе приоритетов названы системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, оружие на "новых физических принципах" (гиперзвук) и развитие сил общего назначения.

Сухопутные войска должны получить новые войсковые системы ПВО, танки Т-90 и Т-14 "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортеры "Бумеранг". Упор сделают на адаптацию вооружений для Арктики, в частности ракетных комплексов С-300В4 и "Тор-М2". Усовершенствование ждет и комплекты боевой экипировки "Ратник".

На вооружение планируется принять стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и тяжелые жидкостные РС-28 "Сармат". Продолжатся закупки истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Появятся на вооружении стратегические ракетоносцы Ту-160М2, самолеты Су-57 и 24 истребителей МиГ-35.

Также запланированы более десяти опытно-конструкторских работ по созданию перспективных кораблей.

Госпрограмма вооружений, работа над которой велась три года, должна была вступить в действие еще в 2016 году, но, принимая во внимание нестабильность экономики, Путин отложил ее принятие на два года. Теперь же политическая обстановка вынуждает принять ГПВ, отмечают эксперты.