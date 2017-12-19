Российского производства.

В рамках программы развития АО "Транснефть - Сибирь" вводит в эксплуатацию насосное оборудование с улучшенными показателями качества и энергоэффективности. Так, с начала 2017 года на производственных объектах Общества заменены десять агрегатов. Всего за год современные аналоги должны сменить на "боевом посту" 12 насосов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", модернизированы четыре насосных агрегата на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Южный Балык-2", два – на НПС "Салым-3" и один на НПС "Салым-4" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Также заменено два агрегата на НПС "Муген-4" Тобольского УМН и один на НПС "Конда-1" Урайского УМН. В настоящее время ведутся работы на двух насосных агрегатах: на НПС "Салым-4" Нефтеюганского УМН и НПС "Конда-1" Урайского УМН.

Новое оборудование произведено челябинским АО "Транснефть Нефтяные Насосы". Преимущество агрегатов отечественного производства заключается в том, что на территории России организована 100-процентная локализация полного цикла производства насосного оборудования с повышенным КПД, ресурсом и надежностью, что в будущем обеспечит рост межремонтного интервала и снизит затраты на эксплуатацию.

Использование новых насосов позволит обеспечить бесперебойную транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".