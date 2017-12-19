Для большей производительности.

На обогатительной фабрике ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) смонтирован новый сгуститель диаметром 24 метра для сгущения хвостов флотации. Он позволит увеличить производительность и эффективность выпуска медного концентрата. Кроме того, новое оборудование повысит экологическую безопасность предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Сгущение материала до требуемой плотности необходимо для его стабильной подачи в отделение обезвоживания и получения готовой продукции обогатительной фабрики – медного концентрата и строительных песков.

Параллельно в рамках программы технического развития в дробильном отделении установлено пять новых аспирационных систем, позволяющих более эффективно улавливать пыль в помещении.

В первой половине 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новые пластинчатые питатели для конвейера. Они обеспечат более стабильную подачу сырья в дробильное отделение.