За бюджетный счет.

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект, который вводит ограничение на покупку автомобилей дороже двух миллионов рублей за бюджетный счет.

Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, передает "Уралинформбюро".

"Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления, или являющимися предметами роскоши. Ограничение будет относиться к автомобилям, цена единицы которых превысит два миллиона рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также уточняется, что поводом для написания законопроекта стал список 25 самых дорогих приобретенных российскими компаниями машин, составленный антикоррупционным проектом ОНФ "За честные закупки". Выяснилось, что большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству.