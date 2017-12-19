×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чиновникам запретят покупать машины дороже двух миллионов рублейСегодня в 09:42

  • Текст

За бюджетный счет.

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект, который вводит ограничение на покупку автомобилей дороже двух миллионов рублей за бюджетный счет.

Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, передает "Уралинформбюро".

"Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления, или являющимися предметами роскоши. Ограничение будет относиться к автомобилям, цена единицы которых превысит два миллиона рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также уточняется, что поводом для написания законопроекта стал список 25 самых дорогих приобретенных российскими компаниями машин, составленный антикоррупционным проектом ОНФ "За честные закупки". Выяснилось, что большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×