Увеличив его производство на 15%.

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу РМК) поставил рекорд по выпуску селена. По итогам 2017 года объем его производства составит 57 тонн, что на 15% больше предыдущего "максимума", достигнутого в 2014 году (48,3 тонны).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, увеличить производство селена КМЭЗу позволил полный переход на минеральное сырье ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК). Это повлекло за собой увеличение массы чернового селена, который образуется в технологическом процессе. Чтобы перерабатывать возросший объем сырья, инженеры КМЭЗ увеличили производительность печей плавления селена в отделении аффинажа, в результате его выпуск вырос с 4,8 до 5,7 тонны в месяц.

Стоит отметить, что кыштымский селен востребован на российском рынке - он широко применяется в электронике и стекольной промышленности. Именно его в 1937 году использовали при изготовлении рубиновых звезд для башен Московского Кремля, чтобы придать им насыщенный алый цвет.