На время капремонта.

В цехе №21 ВСМПО на время капитального ремонта замолчал "Вулкан". На зачистной машине для обработки слябов был восстановлен шпиндельный узел и заменен приводной электродвигатель, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Слесари-ремонтники привели геометрические параметры агрегата к первоначальным характеристикам и смонтировали новые площадки обслуживания, изготовленные в цехе №38.

"На ремонт было всего две недели. За это время мы провели ревизию системы рычагов для зажима и кантовки заготовок, установили новую шпиндельную головку, проверили работу с гидрооборудования", - отметил начальник участка цеха №50 Алексей Поляков.

Стоит отметить, что изначально "Вулкан" планировалось установить в цехе №37, но семь лет назад планы поменялись - агрегат был передан кузнечному комплексу, который испытывал дефицит зачистных мощностей.