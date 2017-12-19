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"Вулкану" ВСМПО дали передышкуСегодня в 10:55

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На время капремонта.

В цехе №21 ВСМПО на время капитального ремонта замолчал "Вулкан". На зачистной машине для обработки слябов был восстановлен шпиндельный узел и заменен приводной электродвигатель, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Слесари-ремонтники привели геометрические параметры агрегата к первоначальным характеристикам и смонтировали новые площадки обслуживания, изготовленные в цехе №38.

"На ремонт было всего две недели. За это время мы провели ревизию системы рычагов для зажима и кантовки заготовок, установили новую шпиндельную головку, проверили работу с гидрооборудования", - отметил начальник участка цеха №50 Алексей Поляков.

Стоит отметить, что изначально "Вулкан" планировалось установить в цехе №37, но семь лет назад планы поменялись - агрегат был передан кузнечному комплексу, который испытывал дефицит зачистных мощностей.

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