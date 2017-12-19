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Средний Урал расплатится за "Екатеринбург-ЭКСПО" раньше срокаСегодня в 10:29

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У региона появились "лишние" деньги.

Депутаты свердловского Заксобрания в четвертый раз внесли изменения в бюджет региона на 2017 год. Они были утверждены на заседании облпарламента 19 декабря, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Общая сумма расходов и доходов бюджета Свердловской области на текущий год увеличилась на 2,8 миллиарда рублей - в основном за счет сбора налога на прибыль. В итоге уточненный прогноз по доходам составил 208,7 миллиарда рублей, расходам - 222,2 миллиарда рублей. Дефицит остается прежним - 13,6 миллиарда рублей.

По предложению министерства инвестиций и развития Среднего Урала, допсредства планируется направить на досрочное погашение коммерческого кредита, который позволил раньше времени достроить МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Такой вариант расходования денег позволит сэкономить около 400 миллионов рублей из бюджета 2018 года, которые могли бы быть потрачены на погашение этого займа.

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