В 2018 году.

Градостроительные полномочия Екатеринбурга с 1 января 2018 года будут возвращены уральской столице. Соответствующее решение 19 декабря было принято на заседании свердловского Заксобрания, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Инициатива возвращения полномочий принадлежит правительству региона, пояснил глава областного минстроя Михаил Волков. По его словам, корректировка законодательства позволит восполнить пробел в правовом регулировании отношений, связанных с утверждением документации по планировке территории.

За областным минстроем останется функция по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, с региональными властями будут в обязательном порядке согласовываться изменения в генплан Екатеринбурга.

Министр строительства отметил, что из-за передачи градостроительных полномочий часть работников его ведомства может перейти на работу в администрацию Екатеринбурга. Вопрос возможного сокращения штата в 2018 году будет обсуждаться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, добавил Волков.

Полномочия по градостроительству и согласованию размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге были переданы от города области с 2016 года. Немногим ранее аналогичное решение было принято по неразграниченным землям, составлявшим порядка 80% перспективных территорий под застройку. С тех пор чиновники мэрии уральской столицы неоднократно жаловались на потерянные источники доходов и пытались добиться их возвращения.



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