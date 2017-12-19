Перевозчики Екатеринбурга взяли кредитов на миллиардСегодня в 11:44
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Чтобы платить сотрудникам зарплату.
Муниципальные предприятия Екатеринбурга в 2016 и 2017 годах заложили Екатеринбургскому муниципальному банку имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно 19 декабря на заседании комиссии по муниципальной собственности гордумы, передает "Уралинформбюро".
Как пояснил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров, речь идет о четырех крупных муниципальных предприятиях: ЕТТУ, МОАП, Екатеринбургский метрополитен и ЕМУП "Здоровье". Это залог за взятые в банке кредиты общей стоимостью 928 миллионов рублей.
По словам Захарова, всего за два года между муниципальными предприятиями Екатеринбурга и банкирами было заключено семь залоговых сделок. Главная причина, побудившая их брать кредиты — недостаточность собственных оборотных средств для выплаты сотрудникам зарплаты и проведения расчетов с поставщиками.
При этом соблюдается довольно строгий регламент действий. Так, чтобы получить кредит под залог имущества, предприятия должны направить в ДУМИ соответствующее обращение, после чего получить заключение отраслевого отдела мэрии о том, что данная мера не навредит хозяйственной деятельности предприятия.
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