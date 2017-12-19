×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Перевозчики Екатеринбурга взяли кредитов на миллиардСегодня в 11:44

  • Текст

Чтобы платить сотрудникам зарплату.

Муниципальные предприятия Екатеринбурга в 2016 и 2017 годах заложили Екатеринбургскому муниципальному банку имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно 19 декабря на заседании комиссии по муниципальной собственности гордумы, передает "Уралинформбюро".

Как пояснил замначальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров, речь идет о четырех крупных муниципальных предприятиях: ЕТТУ, МОАП, Екатеринбургский метрополитен и ЕМУП "Здоровье". Это залог за взятые в банке кредиты общей стоимостью 928 миллионов рублей.

По словам Захарова, всего за два года между муниципальными предприятиями Екатеринбурга и банкирами было заключено семь залоговых сделок. Главная причина, побудившая их брать кредиты — недостаточность собственных оборотных средств для выплаты сотрудникам зарплаты и проведения расчетов с поставщиками.

При этом соблюдается довольно строгий регламент действий. Так, чтобы получить кредит под залог имущества, предприятия должны направить в ДУМИ соответствующее обращение, после чего получить заключение отраслевого отдела мэрии о том, что данная мера не навредит хозяйственной деятельности предприятия.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×