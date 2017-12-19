Уверяет ФАС.

До конца 2017 года национальный роуминг в России будет отменен на 90%. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев в эфире телеканала "Россия 24", передает "Уралинформбюро".

В первой половине 2018 года мобильным операторам предстоит завершить решение технических вопросов.

"Это будет, если говорить языком шахмат, эндшпиль, когда нужно доиграть уже просто технические вещи, сделать что-то специалистам операторов с этими сетями, реле, машинами-механизмами", - отметил Артемьев.

Согласно планам антимонопольщиков, роуминг внутри России исчезнет к середине будущего года. Операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2) должны отменить плату за связь в путешествиях по стране. При этом, заверял ранее глава ФАС Игорь Артемьев, роста цен на мобильную связь произойти не должно.

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