Уже объявлен конкурс дизайн-проектов.

Старейший в Екатеринбурге кинотеатр "Колизей" полностью обновит свои интерьеры. Руководство кинотеатра "Салют" (нового пользователя здания) объявило конкурс на дизайн-проект внутренних помещений "Колизея", сообщает "Уралинформбюро".

Согласно конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, аукцион назначен на 27 декабря. Победитель должен будет подготовить проект не позднее 31 марта 2018 года. Стартовая стоимость конкурса составляет 965,5 тысячи рублей.

Сложность задания заключается в том, что "Колизей" занесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1845 году архитектором Карлом Турским. Изначально здание использовалось как первый городской театр, а в 1896 году в его стенах состоялся первый в Екатеринбурге киносеанс.

Статус памятника налагает на подрядчика определенные ограничения при разработке новых интерьеров. Тем не менее, в перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, значится "демонтажный план". Что конкретно предполагается демонтировать в "Колизее", в приложенной документации не уточняется.

Следует отметить, что кинотеатр был закрыт на ремонт в августе 2017 года. Тогда же здание перешло под крыло нового арендатора — кинотеатра "Салют". Прежний арендатор, компания "Новое кино", была вынуждена освободить помещение из-за долгов по аренде.

Судя по всему, новый арендатор не планирует менять специализацию "Колизея: после реконструкции онстанет "первым в стране русским кинотеатром", будет проводить эксклюзивные показы и воспитывать в екатеринбуржцах культуру похода в кино. Кроме того, новый арендатор планирует после реконструкции открыть на втором этаже здания книжный магазин, который будет работать в формате "кофе-книга".

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