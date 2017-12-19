В 2017 году.

Активная экологическая политика компании ЕВРАЗ отмечена наградой Минприроды РФ. В целом за текущий год холдинг потратил на профильные программы своих предприятий более 1 миллиарда рублей.

В перечень мероприятий Года экологии в РФ вошли три проекта ЕВРАЗа. В частности, в рамках выставки "ЭКОТЕХ’17" состоялся торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса (УСТК) на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК). В феврале началась эксплуатация двух аспирационных установок на ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК). Проекты долгосрочной водоохранной программы предприятия обеспечат дальнейшее сокращение забора воды из реки Томь. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, по всем этим программам в 2016 году были подписаны четырехсторонние соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и областным руководством.

"Одна из наших основных задач - снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия, - отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев. - С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила – на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили".

Техническое перевооружение УСТК предусматривает 100% сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения. Использование вторичных ресурсов существенно улучшит экологию Нижнего Тагила. Инвестиции в проект составили 175 миллионов рублей.

Запущенные в феврале на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК современные газопылеулавливающие системы на базе рукавных фильтров предназначены для очистки воздуха. Еще две агрегата заработают до конца 2018 года. Суммарная производительность "квартета" составит 900 тысяч кубометров в час, степень очистки превышает 99%. С запуском аспирационных систем вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу снизились на 22%. На реализацию проекта ЕВРАЗ выделил более 350 миллионов рублей.

Задача водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК, действующей с 2011 года, – максимально замкнуть оборотные циклы цехов предприятия. К 2019 году объема сточных вод должны уменьшится еще на 9,6 миллиона кубометров в год.

Еще один важный проект ЕВРАЗ завершает на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК). Перевод котла №9 с угля на сжигание вторичных газов обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твердого топлива, и улучшит экологию в городе. Производство электроэнергии при этом увеличится почти на 10%, что позволит повысить энергоэффективность комбината. Общие вложения в проект - около 800 миллионов рублей.

ЕВРАЗ реализует экологические проекты и на угольных активах. В 2017 году новые очистные сооружения заработали на шахтах Распадской угольной компании: "Распадская-Коксовая", "Абашевская", "МУК-96". Затраты на это превысили 300 миллионов рублей.