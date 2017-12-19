"Газпром добыча Ямбург" удостоили премии "Эколог года-2017"Сегодня в 17:52
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За бережное отношение к хрупкой природе Ямала.
ООО "Газпром добыча Ямбург" стало победителем регионального конкурса "Эколог года-2017". Подведение итогов состоялось в рамках IV Ямальского экологического форума, прошедшего в Салехарде. Организатором мероприятия выступил ученый совет Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке правительства и Общественной палаты региона.
Проект "Обеспечение экологической безопасности ООО "Газпром добыча Ямбург" при освоении месторождений углеводородов" представил жюри широкую палитру масштабной природоохранной деятельности предприятия, ведущего добычу углеводородов на Крайнем Севере. Работая в условиях особых экологических обязательств, компания рационально использует природные ресурсы, следит за сохранением ранимой экосистемы и традиционного уклада жизни коренных жителей ЯНАО, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ Общества.
При освоении нефтегазоконденсатных месторождений проводится постоянный производственный экологический мониторинг, используются эффективные запатентованные природоохранные технологии. Благодаря этому ООО "Газпром добыча Ямбург" удается снижать техногенное воздействие на окружающую среду. В частности, выбросы парниковых газов в 2017 году сократились на 45% относительно 2011 года. Этому способствует подземная закачке стоков в глубокие поглощающие горизонты.
Ежегодно снижается потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды: за последние 4 года только затраты газа уменьшились на 308 миллионов кубометров - за счет энергоэффективных агрегатов, установок и оборудования. Продолжается перевод техники на компримированный природный газ: на сегодня газобаллонное оборудование смонтировано на 287 единицах техники (41% автопарка). Полностью исключен сброс загрязненных стоков в водоемы, а строительство скважин ведется без захоронения отходов бурения. С начала производственной деятельности ООО "Газпром добыча Ямбург" рекультивировано более 22 тысяч гектаров тундры.
В планах предприятия дальнейшее движение на северо-восток и последовательное освоение акваториальных месторождений Обской и Тазовской губ – Каменномысское-море, Северо-Каменномысского, Обского, Чугорьяхинского, Антипаютинского и Тота-Яхинского. Решить поставленную задачу в ООО "Газпром добыча Ямбург" намерены, минимизировав негативное воздействие на окружающую среду и реализовав принцип "нулевого" сброса отходов в море.
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