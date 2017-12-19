Еще раз.

Авиакомпании "Уральские авиалинии" не удалось обжаловать в Арбитражном суде Свердловской области административный штраф, выписанный региональным УФАС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в антимонопольном ведомстве, перевозчика подвергли административному наказанию за непредоставление документов при расследовании жалобы ООО "СибавиаТЭК". Последнее "просигнализировало" о нарушении ОАО АК "Уральские авиалинии" закона о конкуренции. По ч.5 ст.19.8 КоАП РФ авиакомпании выписали штраф в размере 60 000 рублей.

"Уральские авиалинии" подали апелляцию в Арбитражный суд Свердловской области, но тот оставил наказание в силе.

В пресс-службе перевозчика "Уралинформбюро" подчеркнули, что компания не согласна с таким вердиктом и будет обжаловать его в вышестоящей инстанции.