Екатеринбургский застройщик предложил возводить дома по-английскиСегодня в 18:29
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При отмене "долевки".
Переход от долевого строительства к модели проектного финансирования может смягчить система "обеспечительного взноса", который покупатель платит застройщику на ранней стадии строительства жилого дома. Об этом 19 декабря заявил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, сообщает "Уралинформбюро".
По словам Ананьева, подобная система активно используется в Англии при строительстве жилья. "Там человек обращается к застройщику, заключает договор, платит по нему 10% обеспечительного взноса, после чего застройщик отправляется в банк за проектным финансированием, получает кредит и на эти деньги строит дом. А пока идет реализация проекта, будущий покупатель может тоже пойти в банк, взять ипотеку, либо накопить нужную сумму на спецсчете, и доплатить за готовую квартиру уже на финальном этапе", — пояснил глава "Атомстройкомплекса".
При этом сам застройщик должен быть уверен, что жилье в его доме будет куплено сразу после сдачи объекта в строй, и ему не придется нести затраты на эксплуатацию простаивающих квартир. В противном случае расходы на содержание нереализованного жилья застройщик неизбежно заложит в его стоимость, поэтому нельзя допустить, чтобы из-за отмены "долевки" увеличивался срок экспозиции и продажи готового жилья, считает Ананьев.
При этом руководитель АКС опроверг слух о грядущем повышении цен на первичном рынке жилья. "Объемы стройки у нас не сокращаются, люди охотно покупают готовое жилье, — напомнил собеседник агентства. — Раз есть потребность, застройщики готовы на нее отвечать, а значит, дефицита предложений на рынке не будет. В 2018 году мы введем не меньше, чем в нынешнем. А если нет дефицита, я не вижу причин для сильного роста цен, разве что в объемах прогнозируемой инфляции".
Многие эксперты предрекают 30% рост цен на жилье в связи с грядущей отменой долевой модели строительства. В частности, такой прогноз сделал на недавнем заседании Общественного совета при областном департаменте государственного жилищного и строительного надзора глава ведомства Алексей Россолов.
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