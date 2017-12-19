"Атомстройкомплекс" готовит иск к мэрии.

Спор между администрацией Екатеринбурга и компаний "Атомстройкомплекс", выступившей в роли подрядчика при благоустройстве проспекта Ленина, может вылиться в судебный иск. Об этом 19 декабря заявил генеральный директор компании Валерий Ананьев, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению Ананьева, ошибки при реконструкция проспекта Ленина, в которых мэрия обвиняет "Атомстройкомплекс", были обусловлены тем, что проект не прошел через обсуждение экспертами и городской общественностью.

"Мы получили этот проект в последний момент. И нужно было за лето освоить все деньги и выполнить весь объем работ. Теперь людям не нравится, как мы сделали пешеходный переход и велодорожки. И никто не задался вопросом, а нужны ли велодорожки там вообще. Они на магистральных улицах часто приводят к конфликту велосипедистов, пешеходов и водителей", — посетовал глава АСК.

"Кроме того, нас сразу предупредили, что весь гранит мы летом не получим. Поэтому в начале ноября у нас на этом участке были некоторые недоделки. Но с погодой нам повезло, и сегодня недоделок на пешеходной части уже нет. Мы считаем, что работу сделали качественно и задачи свои выполнили", — заявил Ананьев в беседе с журналистами.

Комментируя отказ чиновников Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга принять выполненную работу, Ананьев с горькой иронией вспомнил анекдот о трех стадиях стройки: крики-шумиха, наказание невиновных и награждение непричастных.

"Видимо, мы находимся на второй стадии", — предположил глава "Атомстройкомплекса". При этом он честно признал, что браться за сырой проект было ошибкой. "Такие важные объекты надо обсуждать с экспертами и гражданами, использовать для этого публичные площадки, чтобы все могли высказаться и услышать друг друга", — уверен Ананьев.

Компания намерена отстаивать свою позицию в судебном порядке. Как пояснил сам Ананьев, для того, чтобы напомнить: нельзя требовать от подрядчика невозможного.

Реконструкция проспекта Ленина стартовала в июне 2017 года. В ходе работ дорожные службы вблизи мэрии последовательно перекрывали разные стороны магистрали, чтобы не создавать на соседних улицах слишком больших пробок. При этом часть гранитных булыжников, положенных в основание проспекта еще в позапрошлом веке, заменили на новую брусчатку.

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