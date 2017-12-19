Считает известный застройщик.

Реновация ветхого жилого фонда в Екатеринбурге должна вестись в рамках частно-государственного партнерства (ЧГП). Такое мнение 19 декабря высказал генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснил глава АСК, под ветхим жильем он имеет в виду не только бараки, но и "хрущевские" пятиэтажки. "Они могут начать сыпаться как карточные домики очень скоро, потому что арматура там неизбежно ржавеет. Конечно, сначала нужно разобраться с бараками, но пятиэтажек в городе гораздо больше, и проблема с ними будет уже совсем другого порядка", — считает Ананьев.

Медленные темпы отселения бараков специалист связал со сложившейся практикой "все перекладывать на застройщиков". В качестве идеального механизма для решения этой проблемы гендиректор "Атомстройкомплекса" назвал объединение усилий государства и застройщиков.

При этом, считает он, должен соблюдаться принцип разделения обязанностей: строительная компания возводит жилье для "отселенцев", а подводку к этому жилью коммуникаций, строительство социальной инфраструктуры и благоустройство должен оплачивать бюджет. Кроме того, государство могло бы взять на себя затраты по подключению новостроек к коммунальным сетям. "А сейчас эта задача ложится на плечи застройщиков, а те, в свою очередь, перекладывают на потребителей", — посетовал Ананьев.

Представитель стройиндустрии также дал понять, что для реализации модели частно-государственного партнерства необходим отдельный закон, наподобие закона о статусе Москвы, принятого Госдумой РФ в апреле 2017 года и получившего неофициальное наименование "закона о реновации".

Ранее глава федерального Минстроя Михаил Мень назвал Екатеринбург следующим после Москвы городом России, где может начаться переселение граждан из малоэтажного жилья. Правда, делать это имеет смысл не прямо сейчас, а "через пару лет".

При этом некоторые эксперты уверены, что с реновацией нельзя долго тянуть. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", такой позиции придерживается зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

С этой позицией, впрочем, согласны далеко не все игроки рынка. Например, президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок убеждена, что масштабная реновация старого жилья возможна только за счет привлечения крупных бюджетных средств, которых, в отличие от Москвы, в Екатеринбурге и Свердловской области явно недостаточно.

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