Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГПСегодня в 20:39
- Текст
Считает известный застройщик.
Реновация ветхого жилого фонда в Екатеринбурге должна вестись в рамках частно-государственного партнерства (ЧГП). Такое мнение 19 декабря высказал генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, сообщает "Уралинформбюро".
Как пояснил глава АСК, под ветхим жильем он имеет в виду не только бараки, но и "хрущевские" пятиэтажки. "Они могут начать сыпаться как карточные домики очень скоро, потому что арматура там неизбежно ржавеет. Конечно, сначала нужно разобраться с бараками, но пятиэтажек в городе гораздо больше, и проблема с ними будет уже совсем другого порядка", — считает Ананьев.
Медленные темпы отселения бараков специалист связал со сложившейся практикой "все перекладывать на застройщиков". В качестве идеального механизма для решения этой проблемы гендиректор "Атомстройкомплекса" назвал объединение усилий государства и застройщиков.
При этом, считает он, должен соблюдаться принцип разделения обязанностей: строительная компания возводит жилье для "отселенцев", а подводку к этому жилью коммуникаций, строительство социальной инфраструктуры и благоустройство должен оплачивать бюджет. Кроме того, государство могло бы взять на себя затраты по подключению новостроек к коммунальным сетям. "А сейчас эта задача ложится на плечи застройщиков, а те, в свою очередь, перекладывают на потребителей", — посетовал Ананьев.
Представитель стройиндустрии также дал понять, что для реализации модели частно-государственного партнерства необходим отдельный закон, наподобие закона о статусе Москвы, принятого Госдумой РФ в апреле 2017 года и получившего неофициальное наименование "закона о реновации".
Ранее глава федерального Минстроя Михаил Мень назвал Екатеринбург следующим после Москвы городом России, где может начаться переселение граждан из малоэтажного жилья. Правда, делать это имеет смысл не прямо сейчас, а "через пару лет".
При этом некоторые эксперты уверены, что с реновацией нельзя долго тянуть. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", такой позиции придерживается зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.
С этой позицией, впрочем, согласны далеко не все игроки рынка. Например, президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок убеждена, что масштабная реновация старого жилья возможна только за счет привлечения крупных бюджетных средств, которых, в отличие от Москвы, в Екатеринбурге и Свердловской области явно недостаточно.
Ранее по теме:
Реновация доберется до Екатеринбурга не раньше 2020 года
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:39
Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
Считает известный застройщик.Сегодня в 19:56
Первый канал променял "Иронию судьбы" на "Ивана Васильевича"
И объяснил почему.Сегодня в 19:29
Ремонтом проспекта Ленина в Екатеринбурге займется суд
"Атомстройкомплекс" готовит иск к мэрии.Сегодня в 19:26
Верховный суд скостил срок экс-главе антикоррупционного главка МВД
В 2 раза.Сегодня в 19:08
На Урале суд приговорил живодера к 5 годам "строгача"
За выброшенного с 3 этажа щенка.Сегодня в 19:01
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.Сегодня в 18:49
Свердловчанам снова будет нечем дышать
Предупреждают синоптики.Сегодня в 18:29
Екатеринбургский застройщик предложил возводить дома по-английски
При отмене "долевки".Сегодня в 18:19
"Уральские авиалинии" обжалуют 60-тысячный штраф от УФАС
Еще раз.Сегодня в 18:15
Туринский ЦБЗ слил в реку Тура сточные воды с аммиаком
И нарвался на штраф.Сегодня в 18:11
Академический открыл перед екатеринбуржцами видеогазету
С дополненной реальностью.Сегодня в 17:52
"Газпром добыча Ямбург" удостоили премии "Эколог года-2017"
За бережное отношение к хрупкой природе Ямала.Сегодня в 17:46
На Урале под колесами поездов погибли сразу два человека
За один день.Сегодня в 17:26
Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
Судья взяла перерыв.Сегодня в 17:20
Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор
Адвокаты добиваются его оправдания.
Главные новости
- Сегодня в 20:39Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
- Сегодня в 19:01Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
- Сегодня в 17:26Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
- Сегодня в 16:56Врачи назвали причину смерти беременной двойней пермячки
- Сегодня в 16:31МВД не даст выбрать "красивый" номер авто
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".