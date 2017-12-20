Екатеринбургский застройщик просит совета у горожанСегодня в 09:07
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Как оформить пустырь у Исети.
До конца года на площадке строящегося ЖК "Чемпион Парк" (квартал улиц Машинной-Щорса-набережная Исети) начнется строительстве третьего высотного многоквартирного дома. Об этом сообщил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.
По словам Ананьева, из трех домов жилого комплекса, предусмотренных проектом, один уже сдан, а сдача второго ожидается на днях. В первом квартале 2018 года начнется его заселение. Параллельно идет освоение парка на прилегающем к стройке пустыре, где ранее планировалось строить дворец водных видов спорта. "Смотрим вместе с жильцами, как эту территорию облагородить, чтобы сделать ее зоной рекреации", — пояснил глава "Атомстройкомплекса".
На улице Радищева, где реализуется проект "4 Канал", началось строительство апартаментов. А на улице Маршала Жукова в ближайшее время начнется строительство многофункционального комплекса, сочетающего в себе жилые дома, офисные помещения для торговли, гостиницы и паркинги.
Планы на 2018 год Валерий Ананьев озвучил в ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря. Среди перспективных площадок для освоения застройщик назвал Широкую Речку, Юг центра, УНЦ, часть территории района Академический и Эльмаш.
В частности, на Эльмаше в квартале улиц Краснофлотцев - Ползунова – Даниловской – Замятина, где планируется возвести две жилые высотки (12 и 21 этаж) и паркинг на 526 мест, уже начался снос расположенных на площадке бараков.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", изюминкой этого квартала станет необычный цвет фасадов: они будут выполнены из бежевого силикатного кирпича. Согласно проектной документации, жить в новом квартале будет свыше 1 500 человек.
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