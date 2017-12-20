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Екатеринбургский небоскреб сменит "ориентацию"Сегодня в 09:51

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И подешевеет.

Проект небоскреба "Opera Tower" (квартал улиц Красноармейской - Малышева - Мамина-Сибиряка) уменьшится в объемах и сменит "ориентацию", превратившись в молодежное жилье. Об этом сообщил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Реализация проекта возобновится в 2018 году. При этом будет уменьшена его стоимость и площади планируемых жилых помещений. По словам главы АСК, это будет реконцепция проекта, а не его замена. Изначально в объект планировалось вложить 6 миллиардов рублей, а покупателям продавать большие квартиры по 150 тысяч рублей за "квадрат". Однако сегодня такой объект будет невостребованным, считает застройщик.

"Сегодня там только коробка со стилобатной частью, с ней можно делать что угодно, — пояснил Ананьев. — Мы хотим создать проект с прицелом на завтрашний день. Часть задуманных там апартаментов можно будет ввести как жилье для молодежи, меньше по площади, менее дорогое по техническому решению, но красивое и качественное".

Перед началом строительных работ будут определены охранные зоны близстоящих памятников истории, причем на довольно большом участке, от здания НПО "Автоматики" до улицы Карла Либкнехта.

Строительство "Opera Tower" было приостановлено в 2016 году из-за финансового конфликта между инвесторами. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из них выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей, и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия "медники" не предоставили.

Летом нынешнего года стало известно, что все противоречия улажены. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", АСК взял на себя обязательство вернуть 200 миллионов, внесенные инвестором, выкупить стройплощадку "Opera Tower "и начать ее редевелопмент. При этом он дал понять, что архитектурный облик здания может измениться.

Ранее по теме:
Екатеринбургский застройщик выкупит Opera Tower

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