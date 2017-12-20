Екатеринбургский небоскреб сменит "ориентацию"Сегодня в 09:51
- Текст
И подешевеет.
Проект небоскреба "Opera Tower" (квартал улиц Красноармейской - Малышева - Мамина-Сибиряка) уменьшится в объемах и сменит "ориентацию", превратившись в молодежное жилье. Об этом сообщил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.
Реализация проекта возобновится в 2018 году. При этом будет уменьшена его стоимость и площади планируемых жилых помещений. По словам главы АСК, это будет реконцепция проекта, а не его замена. Изначально в объект планировалось вложить 6 миллиардов рублей, а покупателям продавать большие квартиры по 150 тысяч рублей за "квадрат". Однако сегодня такой объект будет невостребованным, считает застройщик.
"Сегодня там только коробка со стилобатной частью, с ней можно делать что угодно, — пояснил Ананьев. — Мы хотим создать проект с прицелом на завтрашний день. Часть задуманных там апартаментов можно будет ввести как жилье для молодежи, меньше по площади, менее дорогое по техническому решению, но красивое и качественное".
Перед началом строительных работ будут определены охранные зоны близстоящих памятников истории, причем на довольно большом участке, от здания НПО "Автоматики" до улицы Карла Либкнехта.
Строительство "Opera Tower" было приостановлено в 2016 году из-за финансового конфликта между инвесторами. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из них выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей, и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия "медники" не предоставили.
Летом нынешнего года стало известно, что все противоречия улажены. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", АСК взял на себя обязательство вернуть 200 миллионов, внесенные инвестором, выкупить стройплощадку "Opera Tower "и начать ее редевелопмент. При этом он дал понять, что архитектурный облик здания может измениться.
Ранее по теме:
Екатеринбургский застройщик выкупит Opera Tower
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:15
Массовый сбой в работе касс ударил по екатеринбуржцам
Они не могут отовариться в магазинах у дома.Сегодня в 15:11
В Тюменской области "реанимируют" 20 детсадов
И построят пять новых.Сегодня в 14:58
Дело арамильской Arctic Group ушло в суд
Дольщики жилья так и не дождались.Сегодня в 14:35
Депутатам Тюменской облдумы показали "Белую землю"
Фотографа Александра Романова.Сегодня в 14:15
Получателям "губернаторской пенсии" в Югре упростили ежегодную регистрацию
По инициативе Ханты-Мансийского НПФ.Сегодня в 14:11
В Перми гендиректора стройфирмы будут судить за 34-миллионный долг
По зарплате.Сегодня в 13:58
Промышленность регионов РФ настроят на тюменский лад
Самое главное - эффективная работа.Сегодня в 13:57
В Еманжелинске неизвестный проломил голову судье
И скрылся.Сегодня в 13:42
Два сквера и два парка благоустроят в Екатеринбурге по наводке горожан
К 300-летию города.Сегодня в 13:38
Депутаты Госдумы поддержали идею Путина списать с россиян долги
По ряду налогов.Сегодня в 13:23
"Профессиография" заняла умы юных салдинцев
Победила "девичья" команда.Сегодня в 13:17
Пытавшийся задушить женщину свердловчанин сел на 10 лет
В ИК строгого режима.Сегодня в 13:15
Судья отказала в дополнительном расследовании югорской автокатастрофы
Пострадавшие опасаются несправедливого приговора.Сегодня в 13:09
Главу южноуральского поселения обвинили в земельной афере
Депутаты решат вопрос об его увольнении.Сегодня в 12:54
Губернатору Тюменской области предложили возглавить Средний Урал
Если у него будет желание.
Главные новости
- Сегодня в 15:15Массовый сбой в работе касс ударил по екатеринбуржцам
- Сегодня в 13:15Судья отказала в дополнительном расследовании югорской автокатастрофы
- Сегодня в 12:54Губернатору Тюменской области предложили возглавить Средний Урал
- Сегодня в 11:58Новый арт-объект появился в центре Екатеринбурга
- Сегодня в 08:46После дела Улюкаева чиновники отказались от подарков
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".