Уже через два года.

Компания PRINZIP получила разрешение на строительство второго этапа "Первого Николаевского". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей застройщика, уже известно, как будут выглядеть дома второй очереди. Три башни в форме трапеций будут расположены диагонально друг к другу, а между ними появится торговая галерея. У каждого дома второго этапа будет свой закрытый благоустроенный двор, а въезд автомобилей во двор будет ограничен. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", каждая из башен будет выше 33 этажей.

Как пояснила главный архитектор PRINZIP Галина Санок, концепция с башнями позволит сделать несколько выходов из дома (парадный, грузовой, во двор) и хорошо инсолировать квартиры. "На фасаде мы реализовали симметричную регулярную сетку, поэтому в квартирах большие окна, а дома выглядят строго и лаконично. Центральная башня похожа на раскрытую книгу", — сообщила она.

При проектировании учитывался опыт строительства ЖК "Малевич". В частности, в новых домах "Первого Николаевского" планируется сделать такие же холлы с высокими потолками. Кроме собственно жилых помещений, "Первый Николаевский" обзаведется фитнес-клубом с бассейном и коммерческими помещениями для малого бизнеса. Завершение строительства первого дома второго этапа намечено на 3 квартал 2020 года, а всего комплекса — в 2024 году.

Стоит напомнить, что летом 2017 году на объекте после длительного простоя сменился девелопер. Им стала компания PRINZIP. Прежний застройщик, ООО "УктусСтрой" (подразделение компании "Уралэнергостройкомплекс"), не смог завершить стройку из-за нехватки оборотных средств.

Жилой комплекс "Первый Николаевский" — один из самых известных в Екатеринбурге "долгостроев". Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность "УктусСтроя" перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов, составляла 1,3 миллиарда рублей.

Некоторые кредиторы "УктусСтроя" требовали банкротства компании. Однако в феврале 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась компания PRINZIP. В июне состоялось последнее судебное заседание, на котором между кредиторами и должником было заключено мировое соглашение. Иски о банкротстве "УктусСтроя" были отозваны.

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