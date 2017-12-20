Самое главное - эффективная работа.

В 2018 году на Госсовете губернатор Тюменской области Владимир Якушев сделает доклад о развитии региональной промышленной политики. Он будет касаться инвестпроектов, необходимых объемов инвестиций и предполагаемого роста ВВП субъектов РФ. В итоге должно быть ясно, какие регионы перестанут быть дотационными, рассказал В.Якушев журналистам в рамках итоговой пресс-конференции 20 декабря 2017 года, передает "Уралинформбюро".

По мнению губернатора, для развития инвестклимата важно не только привлечение новых партнеров, но и сохранение того, что уже создано. При этом меры поддержки бизнеса и привлечения новых компаний в регион должны быть прозрачными и долгосрочными. В качестве одной из них он назвал нулевую налоговую ставку для резидентов индустриальных парков, чего нет ни в одном регионе России.

Одна из точек роста Тюменской области - развитие высокотехнологичного бизнеса. В частности, в сфере АПК запущены комплексы "Абсолют Агро" (производство индейки), "Дамате" (производство молока), тепличный комплекс "Тюмень Агро", свинокомплекс "Тюменский" и комплекс по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб", а также ряд других.

До конца 2017 года планируется расширение кондитерской фабрики в Ялуторовске, открытие гостиничного комплекса в селе Покровское и второго гипермаркета "Леруа Мерлен" в Тюмени.

По итогам января - сентября объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 192 миллиарда рублей, увеличившись на 4,5% к аналогичному показателю прошлого года. Рост обеспечен активной реализацией проекта строительства крупнейшего в России нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" в Тобольске компанией "СИБУР".

По объему инвестиций на душу населения за 9 месяцев 2017 года Тюменская область вдвое превышает среднероссийский показатель (130,9 тысячи и 66 тысяч рублей соответственно).

В аутсайдерах рейтинга муниципалитетов по привлечению инвестиций и развитию территорий оказался Бердюжский район. Однако к его главе, занявшему пост всего 2 года назад, "репрессивных мер" применяться не будет. "Было бы неправильно не дать ему шанс", - подчеркнул В.Якушев.

В Тюменской области в условиях снижения доходов региона не был сорван ни один социальный проект. Это результат подключения интеллектуальных и организационных возможностей региона. "Мы должны много и эффективно работать", - отметил губернатор.