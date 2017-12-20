На работу приняты 25 вчерашних выпускников вузов.

В 2017 году ряды специалистов, обслуживающих энергообъекты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в Западной Сибири, пополнили 25 выпускников профильных вузов Урала и Сибири.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, соглашения о сотрудничестве заключены с 12 университетами, среди которых Сургутский, Вятский, Томский политехнический, Южно-Уральский, Тюменский индустриальный, Югорский и другие. Подобная системная работа с высшими учебными заведениями позволяет компании отбирать лучших выпускников.

Ежегодно 10-20 молодых специалистов начинают свой трудовой путь в штате МЭС Западной Сибири. Они устраиваются на рабочие должности, такие как электромонтер по обслуживанию подстанций, ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер по релейной защите и автоматике.

Отыскать и отобрать высококвалифицированные кадры помогает производственная практика. При этом учитываются рекомендации учебного заведения, высокая успеваемость кандидата, результаты собеседования со специалистами отдела управления персоналом МЭС Западной Сибири, мнения руководителей практики – технических специалистов ПМЭС. В текущем году на предприятиях Магистральных электрических сетей закрепляли теоретические знания 65 практикантов.