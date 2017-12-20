Дороги Екатеринбурга "съедят" 20 миллиардов рублейСегодня в 16:55
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За пять лет.
До 2022 года в Екатеринбурге в рамках реализации муниципальной программы "Столица" будет построено и реконструировано 58 километров улично-дорожной сети, 16,3 километра трамвайных путей, а также пять мостов и дорожных развязок. На эти цели планируют потратить 22 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Цифры были озвучены 20 декабря представителями администрации Екатеринбурга, сообщает "Уралиноформбюро".
Вице-мэр города Алексей Белышев и руководитель комитета по строительству Николай Сметанин перечислили наиболее значимые дорожные проекты 2018 года. Среди них — реконструкция Макаровского моста, продолжение улицы Академика Сахарова до соединения с улицей Амундсена, строительство дополнительного участка улицы Краснолесье, а также улиц № 1,3 и 7 в строящемся микрорайоне "Солнечный".
Также планируется отремонтировать улицу Патриса Лумубмы на участке от Рижского переулка до улицы Военной и завершить реконструкцию УДС рядом с "Екатеринбург Ареной". Стоит напомнить, что в 2017 году на апгрейд дорожной сети по соседству с главным футбольным стадионом Екатеринбурга из бюджетов всех уровней было выделено 3 миллиарда рублей.
Итоги дорожных работ 2017 года, по мнению представителей муниципалитета, не менее значимы для города. Главным событием года в этой сфере стало соединение проспекта Ленина с улицей Татищева с обустройством трамвайной линии, соединяющей район ВИЗа с центральной частью города.
Кроме того, произведена реконструкция УДС по Пирогова (от Крауля до ВИЗ-бульвара), Репина (от Токарей до Малышева) и парковой зоны в районе Дворца молодежи. На весну 2018 года запланирована высадка многолетних цветов на всех пяти бульварах так называемой "Бульварной ленты", раскинувшейся вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона.
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