Ради денег на дворы.

Глав свердловских муниципалитетов попросили проявить творческий подход к программе по формированию комфортной городской среды. С такой просьбой к мэрам 20 декабря обратился министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, передает "Уралинформбюро".

Муниципалитеты, где самые творческие градоначальники, попадут в региональную программу формирования комфортной городской среды и получат софинансирование из областного бюджета. С 2018 года городам и селам предстоит проходить "фильтр" предзащиты проектов.

"Этот проект очень востребован людьми, и формальный подход к его реализации совершенно недопустим. Чтобы не было как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", и дворы в разных городах области как две капли воды не повторяли друг друга. Каждый проект благоустройства должен быть разработан творчески, с учетом ландшафтных, исторических и культурных особенностей территорий, исходя из интересов целевой аудитории и пожеланий жителей", – подчеркнул министр.

Как рассказали агентству в департаменте информполитики Свердловской области, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" к концу 2017 года в населенных пунктах региона планировалось благоустроить 99 дворов и 34 общественных пространства. По данным областного профильного министерства, основной объем работ уже выполнен: в эксплуатацию после реконструкции введено 108 объектов.

У муниципалитетов, претендующих на участие в проекте в 2018-2022 годах, программы формирования комфортной городской среды должны быть утверждены до 31 декабря. К сегодняшнему дню с этой задачей справились 80 территорий.



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