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Запуск стадиона "Екатеринбург Арена" переносится на 2018 годСегодня в 09:02

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Согласно правительственному постановлению.

Срок ввода стадиона "Екатеринбург Арена" согласно постановлению правительства РФ переносится с 2017-го на 2018 год. Об этом говорится в документе, размещенном 20 декабря 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Также отмечается, что вместимость комплекса составляет 35 тысяч зрительских мест, а сметная стоимость реконструкции и реставрации объекта - 3 миллиардов 106 миллионов рублей. Объем инвестиций из федерального бюджета составляет 12 миллиардов 267 миллионов рублей, в том числе 241 миллион - в 2018 году.

Стоит отметить, что в ходе реконструкции проект "Екатеринбург Арены" был подкорректирован - из-за выявленных отклонений параметров строительства от проектной документации, получившей ранее положительное заключение государственной экспертизы. В середине декабря подрядчики отчитались о завершении основных строительных работ.

Летом 2018 года "Екатеринбург Арена" примет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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