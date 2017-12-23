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ММК вышел в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок21 декабря в 10:25

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Как частный коммерческий заказчик.

По итогам 2017 года Магнитогорский металлургический комбинат показал наивысший результат среди производителей стали в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Предприятие отмечено в категории "Частные коммерческие заказчики", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате России в Москве. Ее участниками стали представители государственных, региональных, муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков. ПАО "ММК" заняло третье место среди 113 частных коммерческих заказчиков и первое - в сегменте предприятий "Высокой прозрачности".

Рейтинг прозрачности составляется ежегодно с 2006 года в рамках анализа крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников рынка.

В этом году в нем представлены 422 крупнейших заказчика, а также лидеры корпоративного сектора. Главным критерием отбора было соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности.

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