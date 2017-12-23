Девятый по счету.

В екатеринбургском микрорайоне Академическом 21 декабря открылся девятый детский сад. "Изюминка" этого проекта не только в большой вместимости — 250 мест, но и в активном применении модели частно-государственного партнерства при строительстве, сообщает "Уралинформбюро".

В торжественной церемонии приняли участие глава горадминистрации Александр Якоб, генеральные директора "РСГ-Академическое" и НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Виктор Киселев и Валерий Ананьев, а также основатель города Вильгельм де Геннин в компании с императрицей Екатериной и Дедом Морозом.



Детский сад на улице Де Геннина открывает... сам Вильгельм де Геннин в компании императрицы Екатерины и Деда Мороза.

Стоимость всего комплекса работ по возведению детсада №43 на улице Вильгельма де Геннина составила примерно 140 миллионов рублей. Но в этой сумме — не только деньги бюджетов трех уровней. Например, АО "РСГ-Академическое" (ведущий застройщик района) вложилось в разработку проектно-сметной документации. Об этом корреспонденту "Уралинформбюро" рассказал руководитель компании Виктор Киселев.

"Мы делаем в районе практически все проекты объектов социальной сферы, дорог и инженерных коммуникаций, передаем их в город и помогаем включить эти проекты в государственные программы, — пояснил он. — Этот садик также был построен по федеральной программе "Жилище", и наша компания помогла провести федеральные деньги на этот проект в бюджет Свердловской области".



Виктор Киселев: "А в следующем году такой же садик появится в "нулевом" квартале!"

Следует особо отметить, что детский сад в Академическом построен в рекордно короткие сроки: всего за полгода. Это стало возможным благодаря заблаговременной подготовке котлована и наличию рядом со стройплощадкой готовых инженерных сетей — о чем также позаботилось "РСГ-Академическое".

А вот за прекрасный современный дизайн трехэтажного "дворца детства" следует сказать спасибо подрядчику - компании "Атомстройкомплекс". Она подошла к делу с фантазией и мастерством: собрав каркас здания из панелей "филигран", облицевав фасад разноцветным силикатным кирпичом и расцветив интерьеры желтыми и зелеными оттенками.

Отдельно позаботились строители о детсадовском спортзале. На полу уложено специальное прорезиненное покрытие, чтобы не больно было падать и для снижения нагрузки на суставы. Подготовкой детворы займется не обычный физрук, а мастер спорта международного класса, неоднократный победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике Наталья Игнатова.



Игровой уголок в детсадовском спортзале.

Кроме того, по инициативе подрядчика в дизайн внутренних помещений были внесены креативные элементы: кафельная плитка с нанесенными на нее детскими рисунками. Но это, так сказать, форма. А как обстоит дело с функционалом?

Как пояснили "Уралинформбюро" представители "Атомстройкомплекса", вся функциональная начинка выполнена в соответствии с самыми строгими требованиями современности, Так, пищеблок оборудован пароконвектоматами, картофелечистками, миксерами, электрокотлами и даже огромной мультиваркой.

В отдельных помещениях установлены холодильные и морозильные камеры для хранения продуктов. Для подъема обедов на этажи предусмотрен лифт. Также имеются прачечная со стиральными и сушильными машинами, гладильными досками, душевыми комнатами и шкафами для хранения белья.

Весь интерьер детского сада продуман с точки зрения безопасности воспитанников. Пластиковые окна в группах оборудованы механизмами вертикального проветривания и замками с ключами. На полах постелен экологически безвредный линолеум из натуральных материалов. По внешнему и внутреннему периметру здания установлены 28 камер видеонаблюдения, домофоны и системы сигнализации — информация с которых сразу же поступает на пульт охраны на первом этаже.



Эта симпатичная игрушка ждет января 2018 года, когда садик откроет двери перед воспитанниками.

"Компания, которая строила этот садик, имеет большую строительную базу и всегда применяет в работе материалы собственного изготовления, — заметил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. — А ландшафтное решение детских площадок, предложенное подрядчиком, выглядит ярко, нарядно и современно".

Генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев признался, что благодарен судьбе за возможность вносить вклад в сокращение детсадовских очередей в Екатеринбурге.



Валерий Ананьев только что вручил символический ключ от "дворца детства" его хозяйке, и.о.заведующей МДОУ №43 Татьяне Лихачевой.

"Для нас участие в строительстве таких объектов не только возможность повышения своих компетенций, но и оттачивание "командного духа", и осознание того, что мы делаем важное, благородное дело. Надеюсь, что из воспитанников этого детского сада вырастет ядро гражданского общества нашего города и России в целом", — заявил Ананьев на церемонии открытия.

Следует сказать, что садик на улице Вильгельма де Геннина официально откроет свои двери для детей в январе 2018 года. Но он — далеко не последний объект такого рода в Академическом. По словам Киселева, в 2018 году ДОУ появится в "нулевом" квартале. Кроме того, практически готова к сдаче вторая очередь школы-гиганта №23. Уже в будущем сентябре она примет огромную армию первоклассников, заверил глава "РСГ-Академическое".

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