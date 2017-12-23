Среди предприятий черной металлургии.

ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии, а также одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила. В число лидеров среди горнорудных предприятий региона вошел и ЕВРАЗ КГОК.

В целом за 2017 год холдинг направил на благотворительную и социальную деятельность в Уральском регионе более 1,6 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

Компания оказывает поддержку учреждениям образования, культуры и здравоохранения. С 2007 года реализует соцпроект по реабилитации детей с ДЦП. Для них в Нижнем Тагиле и Качканаре приобретено медоборудование, открыты сенсорные комнаты и кабинеты реабилитации.

ЕВРАЗ много лет шефствует над школами обоих городов, помогая в их оснащении современными учебными материалами. За три последних года при поддержке комбинатов обновлены 25 учебных кабинетов и лабораторий, проведены ремонты и установлены пандусы.

ЕВРАЗ НТМК оказывает поддержку 30 детским садам МАДОУ "Радость", сотрудничает с учреждениям высшего и среднего профессионального образования. За последние несколько лет при поддержке предприятия открыты 18 лабораторий для обучения востребованным в металлургии профессиям.

С 2007 года холдинг проводит грантовый конкурс социальных проектов "ЕВРАЗ: Город друзей – город идей". Только в этом году на реализацию идей общественности двух городов направлено более 6 миллионов рублей. За все время существования конкурса воплощено в жизнь более 80 проектов.

Приоритетом остается спорт. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" и футбольную команду "Горняк-ЕВРАЗ". В рамках развития детского спорта при содействии холдинга оснащаются корты, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других.

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуются порядка 20 масштабных социальных программ для работников, ветеранов и молодежи.