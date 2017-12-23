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Ученые создали предсказывающую коррупцию нейросеть21 декабря в 16:15

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И выяснили, что стимулирует взяточничество.

Исследователи из Высшей школы экономики (Россия) и Университета Вальядолида (Испания) разработали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических факторов может спрогнозировать и смоделировать коррупцию. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Social Indicators Research.

Модель раннего предупреждения и прогнозирования коррупции основывается на случаях взяточничества в регионах Испании. Нейросеть предлагает различные риски, учитывая время составления "предсказания" и экономическую ситуацию в стране.

Согласно результатам исследования, коррупцию могут стимулировать изменения налога на недвижимость, рост экономики, повышение цен на жилье и увеличение количества нефинансовых фирм. Кроме того, к этому ведет и слишком долгое нахождение у власти одной и той же партии, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что создатели нейросети теперь могут предсказать случаи коррупции примерно на три года вперед: все зависит от характеристик конкретного региона. В некоторых случаях, считают исследователи, можно будет обойтись профилактикой, но иногда придется и принимать срочные меры.

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