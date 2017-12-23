Зарплатными долгами занялся Минтруд РФ.

Авиакомпания "ВИМ-авиа" не погасила долг по зарплате перед бывшими сотрудниками. Он составляет 439 миллионов рублей, сообщил 21 декабря на заседании правительства министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает "Уралинформбюро".

"ВИМ-авиа" - 439 миллиона рублей - задолженность, которая пока не погашена", - подчеркнул глава Минтруда, отметив, что ведомство ведет работу по урегулированию ситуации.

"ВИМ-авиа" свернула полеты в конце сентября 2017 года, после ряда задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Причиной ухода с рынка были названы финансовые проблемы и нехватка оборотных средств.

Позже Следственным комитетом России было возбуждено уголовное о преднамеренном банкротстве перевозчика. Взятым под домашний арест генеральному директору компании Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой предъявлены обвинения в мошенничестве.