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Свердловский минстрой разрешил возвести высотки в Цыганском поселке21 декабря в 18:57

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В Екатеринбурге.

Минстрой Свердловской области согласовал проект застройки одного из участков Цыганского поселка. Ранее он был одобрен горожанами на публичных слушаниях, передает "Уралинформбюро".

Проект, разработанный компанией "Земельный ресурс", предусматривает строительство в Екатеринбурге в треугольнике улиц Амундсена, Расковой и Московской жилого комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров, рассчитанного на проживание 6 000 человек.

На территории комплекса планируется возвести 10 высотных жилых домов от 20 до 32 этажей, торговый центр и сеть паркингов общей вместимостью 2 250 мест. Кроме того, в документации прописано строительство трех детских садов общей вместимостью 225 мест и общеобразовательной школы на 1100 учащихся.

Как следует из текста приказа главы областного минстроя Михаила Волкова, строительство будет разбито на 4 этапа. Сначала высотками будет застроен угол Московской, Расковой и Аллеи Печатников, затем — участок по Московской, после — участок на пересечении Московской и Амундсена.

На завершающем этапе планируется возвести 2 многоэтажки и школу, которые расположатся на перекрестке улиц Амундсена и Расковой. Для передвижения жителей внутри района также предусмотрен пешеходный бульвар, проложенный с севера на юг. По замыслу разработчиков, полностью микрорайон будет готов к 2025 году.

Следует заметить, что жители прилегающего к будущей стройке района без особого энтузиазма восприняли планы застройщика. Они опасаются, что высотный жилой массив перегородит движение между Центром и Юго-Западом, так как в нем не предусмотрены сквозные транспортные проезды.

Еще один аспект, волнующий местных жителей, связан с процедурами выкупа земельных участков. На данный момент уже 7 собственников оформили договоры продажи своих наделов "Земельному ресурсу". Однако жители Цыганского поселка не уверены, что с ними рассчитаются по справедливости. У многих из них сегодня нет правоустанавливающих документов на земельные участки и строения, на них расположенные.

Ранее по теме:
Застройка Цыганского поселка грозит Екатеринбургу новыми пробками

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