Вместо черно-серого "пирога".

Карабашский городской округ, где работает ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК), посетили более 20 руководителей городов и муниципальных районов, входящих в ассоциацию "Горный Урал". Они побывали в построенном РМК спорткомплексе "Металлург" и пообщались с ветеранами - членами спортивной секции "Активное долголетие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"Спортивный комплекс "Металлург" выглядит очень достойно. Особенно солидно обустроен тренажерный зал. До какого-то времени Карабаш считали достаточно депрессивной территорией. Сейчас можно с уверенностью сказать, что на депрессивных территориях таких спортивных залов не бывает!" - поделился впечатлениями председатель Собрания депутатов Ашинского района Вячеслав Мартынов.

На "Карабашмедь" мэрам рассказали о модернизации металлургического цеха, о работе кислородных станций, о системе газоочистки и сернокислотном производстве. Отдельное коснулись реализации комплекса природоохранных мероприятий, об эффективности которых гости могли судить по чистоте снега под ногами.

"Как коренная жительница Карабаша я могу сравнить экологическую ситуацию в прошлые годы с современной. В прежние времена снег в Карабаше напоминал слоеный пирог – черные слои чередовались с серыми. Сегодня и на заводе, и рядом с ним весь снег белый и однородный", - отметила заместитель главы Карабашского ГО по экономике и финансам Ирина Тарасова.

ЗАО "Карабашмедь" вошло в состав РМК в 2004 году. За это время на модернизацию и повышение экологической безопасности одного из старейших металлургических предприятий России компания направила свыше 18 миллиардов рублей. Относительно уровня 2000 года объем выбросов удалось сократить более чем в 20 раз.

В 2017-2018 годах "Карабашмедь" реализует ряд проектов общей стоимостью более 2,3 миллиарда рублей, направленных на повышение мощности предприятия и снижение нагрузки производства на окружающую среду. В частности, установлена новая механизированная линия розлива черновой меди, начат монтаж трех новых конвертеров с газоплотными напыльниками, модернизируется система газоочистка.

В социальную сферу Карабаша за 10 месяцев текущего года РМК вложила порядка 313 миллионов рублей. В городе построен СК "Металлург", отремонтированы санаторий-профилакторий "Синегорье" и ряд социально значимых объектов.