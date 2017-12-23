Новая партия оборудования ждет своей очереди.

Первые таможенные декларации в особой экономической зоне "Титановая долина" в Верхней Салде оформила компания Ural Boeing Manufacturing (UBM).

В ноябре 2017 года в адрес совместного предприятие корпорации "ВСМПО-Ависма" и Boeing пришли первые высокотехнологичные станки для механической обработки штамповок из титана производства Японии. Всего в адрес резидента было доставлено 18 товарных партий, которые на временное хранение разместили непосредственно на территории ОЭЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской таможни (именной к ней относится ОЭЗ), буквально на днях Верхнесалдинский таможенный пост выпустил первую в истории Уральского таможенного управления декларацию на товары в рамках свободной таможенной зоны – UBM завершено таможенное оформление металлообрабатывающих центров. С этого момента компания может приступить к монтажу оборудования и его подготовке к выпуску продукции.

Стоит отметить, что до конца 2017 года будет завершено таможенное декларирование содержимого еще 4 железнодорожных контейнера, прибывших в адрес Ural Boeing Manufacturing.