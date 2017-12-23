Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова знакомится с ходом работ на одном из проблемных объектов. Фото: prokuratura.ur.ru

Города Екатеринбурга.

Долевой долгострой "На Постовского" будет сдан в строй до конца 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Новость прозвучал в ходе инспекционного объезда прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой проблемных объектов долевого строительства, расположенных в столице Урала. В поездке Кузнецову сопровождал сотрудник аппарата областного омбудсмена Евгений Батухтин.

В поле зрения прокуратура нас ей раз попали два проблемных долгостроя: ЖК "На Постовского" и ЖК "Первый Николаевский". Как заверили главу надзорного органа строители, объект на Постовского будет сдан до Нового года, а "Первый Николаевский" — до конца 2018 года. Светлана Кузнецова потребовала от руководителей компаний-застройщиков неукоснительно соблюдать сформированные планы-графики.

Оба объекта в разное время начинала строить компания "Уралэнергостройкомплекс", однако не сумела их завершить из-за нехватки финансирования. Сегодня 25-этажный дом на Постовского, 6 практически готов к сдаче. На декабрь запланировано получение разрешительных документов, после чего квартиры начнут передавать собственникам.

Достройкой "Первого Николаевского" в данный момент занимается компания PRINZIP. На днях девелопер получил разрешение на строительство второго этапа этого ЖК. Дома второй очереди запланировано сделать 33-этажными.

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