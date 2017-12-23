По муниципальным контрактам.

Депутаты Нижнего Тагила заложили в принятый накануне бюджет 2018 года 34 миллиона, которые направят на погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам. В основном, чиновники задолжали энергетиками. Об этом парламентариям напомнила прокуратура, которая направила в адрес председателя местной думы информационное письмо, передает "Уралинформбюро".

По данным надзорного ведомства, Нижний Тагил в текущем году недоплатил подрядчикам около 560 миллионов рублей. Из-за этого предприниматели несут убытки, не могут заплатить налоги и выдать сотрудникам зарплату.

В счетной палате города подтвердили, что долги на самом деле имеются, в частности перед поставщиками ресурсов - "Горэнерго" (59 миллионов рублей), "Тагилтеплосбыт" (26 миллионов) и "Тагилэнерго" (5,9 миллиона рублей).

Однако чиновники считают, что прокуратура немного сгустила краски.

"Задолженность у нас совсем небольшая и гасится она достаточно оперативно. За 2017 год погашено более 530 миллионов рублей. Остаток так называемой мораторной задолженности по исполненным муниципальным контрактам составляет чуть более 70 миллионов рублей и это, прежде всего, долг перед поставщиками тепла", - пояснила "Уралинформбюро" замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

По ее словам, остальная задолженность касается переходящих контрактов, которые будут находится в исполнении еще 25 лет. Один из таких контрактов заключен с Уральским оптико-механическим заводом по программе "Светлый город".

"Это долгосрочный инвестиционный контракт, по нему идет выполнение работ, подписываются акты. И оплата по этому контракту начинается уже в конце текущего года и продолжится в 2018 году. По нему платить нам порядка 345 миллионов в год", - уточнила Черемных.

Как рассказала представитель мэрии, ни о какой "сверхъестественной или сенсационной задолженности" города перед подрядчиками "не может идти и речи".